Zderzenie tramwaju z autobusem miejskim. Ćwiczenia krakowskich służb Data publikacji 30.09.2025 Powrót Drukuj W Krakowie, na skrzyżowaniu al. Jana Pawła II z ul. bpa. Tomickiego oraz ul. gen. Boruty-Spiechowicza miały miejsce ćwiczenia służb ratunkowych. Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, strażacy z Państwowej Straży Pożarnej oraz ze Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Krakowskie Pogotowie Ratunkowe oraz pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego wypracowywali jak najlepsze metody współpracy w sytuacji poważnego zdarzenia komunikacyjnego. Organizatorem ćwiczeń był Zespół Zarządzania Kryzysowego Miasta Krakowa oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie.

Dzisiaj ( 30.09.br.), około godziny 9 na skrzyżowaniu al. Jana Pawła II z ul. bpa Tomickiego oraz ul. gen. Boruty-Spiechowicza pojawili się przedstawiciele służb, aby wziąć udział w ćwiczeniach. Policjanci, strażacy, załogi ratownictwa medycznego musieli zmierzyć się z katastrofą w ruchu lądowym, czyli zderzeniem tramwaju z miejskim autobusem. Według scenariusza przygotowanego przez organizatorów w wypadku ucierpiało wiele osób, a skuteczny przebieg akcji ratunkowej uzależniony był od właściwej współpracy obecnych na miejscu służb. Strażacy wydobywali z pojazdów komunikacji miejskiej rannych, a załogi pogotowia ratunkowego udzielały im niezbędnej pomocy medycznej. Policjanci mieli za zadanie zabezpieczyć miejsce zdarzenia, współpracować z obecnymi na miejscu służbami i instytucjami, pomagać w ewakuacji osób poszkodowanych oraz nie dopuszczać, aby skuteczny przebieg działań zakłócały osoby postronne. Ponadto funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie zapewniali drożność dróg dojazdowych dla służb ratunkowych, kierowali ruchem, wyznaczali objazdy informując kierując o zmianach w organizacji ruchu.

Działania służb zakończyły się około godziny 10.30, wtedy też przywrócono ruch samochodowy oraz tramwajowy, który został wstrzymany na czas ćwiczeń.